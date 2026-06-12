اخر تفاصيل تطورات مستقبل محمد صلاح بعد مغادرة ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 03:30 مساءً - اقترب النجم المصري محمد صلاح من حسم واحدة من أبرز مفاجآت سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تلقى عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى 90 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، وسط اهتمام متزايد من أحد الأندية الأوروبية الكبرى الساعية للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

ويتواجد محمد صلاح ضمن قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره في المونديال بمواجهة منتخب بلجيكا في العاشرة مساء الإثنين المقبل.

محمد صلاح يزين قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

وأصبح محمد صلاح لاعبًا حرًا عقب نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول، والتي امتدت لتسع سنوات كاملة، نجح خلالها في كتابة اسمه كأحد أفضل نجوم النادي، بعدما سجل 257 هدفًا خلال 442 مباراة، وأسهم في التتويج بتسعة ألقاب كبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ورغم بلوغه 33 عامًا، لا يزال محمد صلاح قائد منتخب مصر يحتفظ بمستواه الفني والبدني المميز، ما يجعله محط اهتمام عدد من الأندية الطامحة للاستفادة من خبراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ووفقًا لما ذكرته شبكة givemesport، فإن محمد صلاح بات قريبًا من الانتقال إلى نادي فنربخشة التركي، بعد تقدم ملحوظ في المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، في صفقة قد تشكل واحدة من الأبرز في تاريخ الدوري التركي.

وخلال سباق الانتخابات الرئاسية داخل النادي، أكد عزيز يلدريم رغبته القوية في التعاقد مع النجم المصري، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل لجنة كرة القدم.

محمد صلاح مطلوب في نادي فنربخشة التركي

كما أوضح إرتان تورون أوجولاري، أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين في النادي، أن المفاوضات مع محمد صلاح شهدت تقدمًا كبيرًا، مع وجود تقارب واضح بين الطرفين في عدد من التفاصيل، خاصة ما يتعلق بالجوانب المالية.

وأضاف أن انضمام صلاح لا يزال مرتبطًا بقرار الإدارة الجديدة، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس رغبة متبادلة في إتمام الصفقة، في ظل الحماس الذي يبديه اللاعب لخوض تجربة جديدة في الدوري التركي بقميص فنربخشة.

ويضم الفريق التركي مجموعة من الأسماء البارزة في تشكيلته الحالية، وهو ما قد يعزز من فرص نجاح الصفقة، حال استكمال الاتفاق بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الجارية، ليكون صلاح أمام محطة جديدة في مسيرته الأوروبية الحافلة.