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وزيرة الثقافة: صون الذاكرة الوطنية هو الركيزة الأساسية لصناعة الوعي

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وزيرة الثقافة: صون الذاكرة الوطنية هو الركيزة الأساسية لصناعة الوعي

وزيرة الثقافة: صون الذاكرة الوطنية هو الركيزة الأساسية لصناعة الوعي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 01:24 مساءً -  

​واصلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، لقاءاتها الرسمية المكثفة مع كبار المسؤولين وصناع القرار الثقافي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث زارت المقر الرئيسي للمكتبة الوطنية الفرنسية (BNF).

 

 

​وعقدت وزيرة الثقافة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس المكتبة، المؤرخ البارز جيل بيكو، أحد أعلام الفكر والثقافة في باريس؛ وذلك لبحث محددات التعاون الاستراتيجي المستقبلي بين البلدين.

 

 

​وتناول اللقاء مسارات التعاون المشترك في مجالات رقمنة الكتب والتراث المعرفي، وبحث آليات تحقيق الاستفادة المثلى من هذا الاستثمار التكنولوجي لخدمة الباحثين والجمهور العام على حد سواء، كما تطرق الحديث إلى النماذج الاستثمارية الحديثة لتحسين الموارد والدخل الذاتي للمؤسسات الثقافية، من خلال تسويق وإتاحة الصور النادرة، والكتب، والمقالات الصحفية التاريخية التي يعز وجودها على المستوى الدولي.

 

 

​وفي هذا الصدد، وجهت الدكتورة جيهان زكي الدعوة رسمياً للكاتب والمؤرخ جيل بيكو لزيارة مصر نهاية العام الجاري، على أن تشمل زيارته تفقد دار الكتب والوثائق القومية والهيئة المصرية العامة للكتاب باعتبارهما الجهتين التنفيذيتين للشراكة، ولفتح قنوات أرحب لتبادل الخبرات وتعميق الشراكة الثنائية.

 

 

​وأكدت وزيرة الثقافة أن التعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية (BNF) يرمي إلى نقل المنهجيات المتقدمة لتعظيم مشروعات القراءة وصناعة الوعي في مصر، وترسيخ استدامة وتنافسية القوى الناعمة المصرية دولياً كأداة فاعلة في صياغة الفكر الإنساني.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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