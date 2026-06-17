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ترامب: نعمل على حل أزمة سد النهضة ونهر النيل.. وإثيوبيا لم تنصف مصر

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ترامب: نعمل على حل أزمة سد النهضة ونهر النيل.. وإثيوبيا لم تنصف مصر

ترامب: نعمل على حل أزمة سد النهضة ونهر النيل.. وإثيوبيا لم تنصف مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 03:30 مساءً -  

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا للمساهمة في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لم تتعامل مع مصر بشكل منصف فيما يتعلق بحقوقها المائية وتأثيرات السد على نهر النيل.

 

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع، حيث أوضح أن ملف سد النهضة يحظى باهتمام ضمن المناقشات الجارية بشأن عدد من القضايا الإقليمية المهمة.

 

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يدرك حجم التحديات التي يفرضها السد على مصر، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لحلول تسهم في معالجة الأزمة وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية.

 

وفي سياق آخر، وصف ترامب الاتفاق المرتقب مع إيران بأنه "اتفاق جيد"، موضحًا أن أحد أهم أهدافه يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأفضل للتعامل مع القضايا الإقليمية المعقدة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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