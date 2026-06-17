تعليم القاهرة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الجمعة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 03:30 مساءً -

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 صباح يوم الجمعة المقبل، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك بإدخال رقم الجلوس للاطلاع على النتيجة.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الطلاب سيتمكنون من معرفة نتائجهم إلكترونيًا فور إتاحتها من خلال الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة.

وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي بنسبة نجاح بلغت 73%، حيث تقدم للامتحانات 203 آلاف و162 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197 ألفًا و525 طالبًا وطالبة، ونجح 144 ألفًا و114 طالبًا.

كما اعتمد المحافظ نتائج عدد من الفئات التعليمية الأخرى، حيث بلغت نسبة النجاح بين الصم وضعاف السمع 96.6%، والمكفوفين 78%، والمدارس الدولية 77.9%، والإعدادية المهنية 60.88%، والإعدادية الرياضية 61%.

وأوضحت مدير مديرية التعليم بالقاهرة أن 303 طلاب وطالبات حصلوا على الدرجة النهائية، منهم 294 طالبًا بالإعدادية العامة، و3 طلاب بالإعدادية المهنية، و3 طلاب بالمكفوفين، و3 طلاب من الصم وضعاف السمع.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية، تصدرت إدارة حلوان التعليمية المحافظة بنسبة نجاح بلغت 97%، تلتها إدارة روض الفرج بنسبة 94.4%، ثم إدارة شبرا التعليمية بنسبة 89%.