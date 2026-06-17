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وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم تشغيل قاعات الحضانة المقررة للالتحاق بالمدارس الخاصة والدولية

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وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم تشغيل قاعات الحضانة المقررة للالتحاق بالمدارس الخاصة والدولية

وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم تشغيل قاعات الحضانة المقررة للالتحاق بالمدارس الخاصة والدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 03:30 مساءً - وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون بشأن تنظيم أعمال تشغيل قاعات فصول حضانة للأطفال ما دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين لوضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم أعمال الترخيص وتشغيل قاعات حضانة الأطفال ما دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وفي هذا الإطار، ينص البروتوكول على التعاون والتنسيق بين الوزارتين في إعداد ضوابط منظمة لإصدار تراخيص تشغيل ومتابعة هذه الحضانات والإشراف عليها واعتمادها في المدارس الخاصة والدولية.

 

كما يتضمن البروتوكول إنشاء قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالحضانات، سواء السابق ترخيصها وتشغيلها أو التي سيتم تشغيلها بعد العمل بالمدارس الخاصة والدولية، بما يحقق الإشراف والمتابعة اللازمة لهذه الحضانات، وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من ممثلي الوزارتين لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ الاجراءات الخاصة بالبروتوكول.

 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون والتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أن الوزارة ستقدم، وفقا لبروتوكول التعاون، البيانات وأوجه الدعم الفني لوزارة التربية والتعليم لتشغيل قاعات الحضانة ما قبل مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بما يحقق توحيد ضوابط العمل.

 

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه التعاون لوزارة التضامن الاجتماعي بما يحقق توحيد ضوابط العمل، فضلا عن مباشرة إجراءات إصدار تراخيص وتشغيل قاعات الحضانة التي يتم طلب ترخيصها بالمدارس الخاصة والدولية ومتابعتها.

 

وقد حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات، وحنان مصطفى رئيسة الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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