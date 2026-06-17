رئيس وزراء جمهورية صربيا والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف المصري الكبير

رئيس وزراء جمهورية صربيا والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف المصري الكبير

ترامب: نعمل على حل أزمة سد النهضة ونهر النيل.. وإثيوبيا لم تنصف مصر

ترامب: نعمل على حل أزمة سد النهضة ونهر النيل.. وإثيوبيا لم تنصف مصر

تعليم القاهرة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الجمعة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة

تعليم القاهرة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الجمعة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة

وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم تشغيل قاعات الحضانة المقررة للالتحاق بالمدارس الخاصة والدولية

وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم تشغيل قاعات الحضانة المقررة للالتحاق بالمدارس الخاصة والدولية

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بقمة السبع

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بقمة السبع

ضبط مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بالقاهرة وبداخله أكثر من 1.5 مليون قطعة مجهولة المصدر

ضبط مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بالقاهرة وبداخله أكثر من 1.5 مليون قطعة مجهولة المصدر

قراران جمهوريان لدعم الخدمات والتنمية الصناعية.. تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية واجتماعية وتوسعة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب

قراران جمهوريان لدعم الخدمات والتنمية الصناعية.. تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية واجتماعية وتوسعة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب

مجلس الوزراء: محور اللواء عمر سليمان شريان حيوى لتعزيز شبكة الطرق بالإسكندرية

مجلس الوزراء: محور اللواء عمر سليمان شريان حيوى لتعزيز شبكة الطرق بالإسكندرية

بقيمة (8) ملايين جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

بقيمة (8) ملايين جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات الجارية بالمركز التكنولوجي بمدينة الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات الجارية بالمركز التكنولوجي بمدينة الجيزة

الرئيسية أخبار مصرية

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بقمة السبع

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بقمة السبع

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بقمة السبع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 03:30 مساءً -  

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها السيد الرئيس مع قادة الدول المشاركين في القمة.

 

وبحث الجانبان عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

 

يأتي اللقاء في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، حيث تتصدر قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، والأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، أجندة المناقشات بين قادة الدول المشاركين في القمة.

 

وتشهد قمة مجموعة السبع عددا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق