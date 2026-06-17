الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بقمة السبع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 03:30 مساءً -

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية التي يجريها السيد الرئيس مع قادة الدول المشاركين في القمة.

وبحث الجانبان عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

يأتي اللقاء في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، حيث تتصدر قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، والأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، أجندة المناقشات بين قادة الدول المشاركين في القمة.

وتشهد قمة مجموعة السبع عددا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية.