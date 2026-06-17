ضبط مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بالقاهرة وبداخله أكثر من 1.5 مليون قطعة مجهولة المصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 03:30 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية غير المرخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 1.5 مليون قطعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون بيانات توضح تاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى 100 ألف قطعة ملصقات و3 ماكينات لحام، وذلك تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.