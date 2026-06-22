ديسكو مصر يشعلون مسرح EFZ بداليدا وعبد الغفور البرعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 03:30 صباحاً - أشعل فريق ديسكو مصر مسرح EFZ، قبل بدء مباراة مصر و نيوزيلندا فى كأس العالم 2026 أمام أكبر شاشة فى العاصمة الجديدة عند النهر الأخضر، وسط أجواء حماسية على نغمات موسيقاتهم، منها أغانى داليدا وأغنية الكينج محمد منير حارة الساقيين على مشهد فرح سنية فى مسلسل عبد الغفور البرعى للنجم الراحل نور الشريف.

أكبر شاشة عرض وتجربة جماهيرية متكامل

وتوفر EFZ تجربة مشاهدة استثنائية للجماهير من خلال أكبر شاشة عرض في العالم لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا فى كأس العالم 2026، إلى جانب مجموعة متنوعة من المسابقات والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن مشاركة أشهر المطاعم والعلامات التجارية لتقديم خدمات متكاملة للزوار طوال فترة الفعاليات.

EFZ تحولت من مجرد مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم إلى نزهة عائلية

منطقة الفان زون EFZ تحولت من مجرد مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم إلى نزهة عائلية متكاملة توفر جميع احتياجات الأسرة المصرية، و الجماهير يمكنها حجز تذاكر الدخول مجانًا عبر منصة «تذكرتي»، والحصول على باركود يتيح استخدام المونوريل مجانًا حتى محطة «R2» المجاورة للمنطقة.





الحشود في الفان زوون

الجماهير في العاصمة الجديدة