أخبار اليمن : هزة أرضية تضرب هذه المحافظة اليمنية

أخبار اليمن : هزة أرضية تضرب هذه المحافظة اليمنية

أخبار اليمن : إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء

أخبار اليمن : إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء

الزمالك يغلق 3 ملفات لدى "فيفا" ويقترب من رفع عقوبة إيقاف القيد

الزمالك يغلق 3 ملفات لدى "فيفا" ويقترب من رفع عقوبة إيقاف القيد

الداخلية تكشف تفاصيل قيام طفل بقيادة سيارة ربع نقل بأحد الطرق بجنوب سيناء

الداخلية تكشف تفاصيل قيام طفل بقيادة سيارة ربع نقل بأحد الطرق بجنوب سيناء

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

وزيرا الخارجية المصرى واليوناني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزيرا الخارجية المصرى واليوناني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة

رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة

وزير المالية للنواب: لا أعباء جديدة وخفض ضريبة الأجهزه الطبية ينعكس على المواطن

وزير المالية للنواب: لا أعباء جديدة وخفض ضريبة الأجهزه الطبية ينعكس على المواطن

توافق برج الجوزاء مع باقي الأبراج

توافق برج الجوزاء مع باقي الأبراج

الرئيسية أخبار مصرية

الداخلية تكشف تفاصيل قيام طفل بقيادة سيارة ربع نقل بأحد الطرق بجنوب سيناء

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الداخلية تكشف تفاصيل قيام طفل بقيادة سيارة ربع نقل بأحد الطرق بجنوب سيناء

الداخلية تكشف تفاصيل قيام طفل بقيادة سيارة ربع نقل بأحد الطرق بجنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 07:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأطفال بقيادة سيارة "ربع نقل" بأحد الطرق بجنوب سيناء معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة، طالب سن 11، ووالده مالك السيارة، وبمواجهة الأخير أقر بقيام نجله بأخذ السيارة دون علمه، وإرتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة نويبع منذ شهر.

 

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

وزير التربية والتعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة في ثاني أيام الامتحانات

أخبار ذات صلة

0 تعليق