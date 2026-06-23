الداخلية تكشف تفاصيل قيام طفل بقيادة سيارة ربع نقل بأحد الطرق بجنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 07:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأطفال بقيادة سيارة "ربع نقل" بأحد الطرق بجنوب سيناء معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة، طالب سن 11، ووالده مالك السيارة، وبمواجهة الأخير أقر بقيام نجله بأخذ السيارة دون علمه، وإرتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة نويبع منذ شهر.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.