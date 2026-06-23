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ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء

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ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 07:24 مساءً - رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ إباحية بذيئة تتنافى مع القيم المجتمعية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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