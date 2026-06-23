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الزمالك يغلق 3 ملفات لدى "فيفا" ويقترب من رفع عقوبة إيقاف القيد

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الزمالك يغلق 3 ملفات لدى "فيفا" ويقترب من رفع عقوبة إيقاف القيد

الزمالك يغلق 3 ملفات لدى "فيفا" ويقترب من رفع عقوبة إيقاف القيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 07:24 مساءً -  

 

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في إنهاء ثلاث قضايا كانت صادرة بشأنها أحكام من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعد سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالأطراف المعنية خلال الساعات الماضية.

 

 

وشملت التسويات سداد المستحقات المالية للمدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، بالإضافة إلى إنهاء المستحقات المستحقة لنادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، وكذلك سداد المبالغ المستحقة لنادي شارلروا البلجيكي المتعلقة بانتقال اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ.

 

ويترقب نادي الزمالك حاليًا الإخطار الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إغلاق هذه الملفات بشكل نهائي، تمهيدًا لرفع عقوبة إيقاف القيد المرتبطة بها واستعادة حقه في قيد اللاعبين بصورة رسمية.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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