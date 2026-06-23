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وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

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وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 07:24 مساءً - جري اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة.

 

عكس الاتصال عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الوزيران التطورات فى المنطقة على خلفية التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

اكد عبد العاطى أهمية العمل على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية، واهمية معالجة الشواغل الامنية لدول المنطقة  وعلي رأسها دول الخليج العربي وضمان عدم تكرار الاعتداءات التي وقعت عليها وفق محددات واضحة تضمن اعادة بناء الثقة. كما شددا على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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