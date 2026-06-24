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مصر تفوز باستضافة بطولتي كأس أفريقيا المفتوحة للجودو 2026 و2027

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مصر تفوز باستضافة بطولتي كأس أفريقيا المفتوحة للجودو 2026 و2027

مصر تفوز باستضافة بطولتي كأس أفريقيا المفتوحة للجودو 2026 و2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 01:24 مساءً -  

حصلت مصر على حق استضافة بطولتي كأس أفريقيا المفتوحة للجودو لعامي 2026 و2027، ضمن سلسلة البطولات المعتمدة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في قدرة مصر على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

 

وجاءت استضافة البطولتين بعد موافقة الاتحاد الأفريقي للجودو، حيث وقّع محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، عقود الاستضافة رسميًا. وتكتسب البطولة أهمية خاصة لكونها تمنح اللاعبين نقاطًا تصنيفية مؤثرة في سباق التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

 

وفي سياق متصل، كانت مصر قد حصلت أيضًا على حق استضافة البطولة العربية للجودو، المقرر إقامتها بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 11 إلى 19 أغسطس المقبل، بمشاركة المنتخبات والأندية واللاعبين المحترفين من مختلف الدول العربية. كما يعقب البطولة تنظيم معسكر تدريبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس.

 

وعقد محمد مطيع اجتماعًا مع محافظ الإسكندرية لبحث الترتيبات النهائية الخاصة باستضافة البطولة في مدينة برج العرب، حيث تم استعراض خطة العمل المتعلقة باستقبال الوفود العربية المشاركة، وتجهيز المنشآت الرياضية المخصصة للمنافسات، بما يضمن توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية للرياضيين المشاركين وإنجاح الحدث على مختلف المستويات.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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