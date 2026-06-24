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تدريب قوى لحراس مرمى منتخب مصر استعدادا لمواجهة إيران فى كأس العالم

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تدريب قوى لحراس مرمى منتخب مصر استعدادا لمواجهة إيران فى كأس العالم

تدريب قوى لحراس مرمى منتخب مصر استعدادا لمواجهة إيران فى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 03:30 مساءً - خاض حراس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، تدريبات قوية ومكثفة خلال مران الفريق بجامعة جونزاجا بمدينة سبوكين، استعدادًا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

 تدريب قوي لحراس منتخب مصر

وحرص سعفان الصغير مدرب حراس المنتخب على تخصيص فقرة تدريبية قوية للحراس مصطفى شوبير ومحمد الشناوى والمهدى سليمان ومحمد علاء، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواجهة المرتقبة، في ظل أهمية المباراة في تحديد ملامح صدارة المجموعة.

وشهد المران مشاركة 24 لاعبًا بشكل طبيعي، بينما واصل حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي بسبب آلام في العضلة الخلفية، في حين أدى حسام عبد المجيد برنامجًا علاجيًا وخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.

وحضر مران المنتخب عدد من مسئولي اتحاد الكرة، يتقدمهم هاني أبو ريدة رئيس مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، إلى جانب خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة، وعدد من أعضاء المجلس.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين، بينما يأتي منتخب نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وتقام مباراة مصر وإيران يوم 26 يونيو في تمام الثامنة مساءً بتوقيت سياتل، الموافق السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة، في لقاء حاسم على صدارة المجموعة.

المهدى سليمانالمهدى سليمان

 

محمد الشناوىمحمد الشناوى

 

محمد علاءمحمد علاء

 

مصطفى شوبير ومحمد علاءمصطفى شوبير ومحمد علاء

 

مصطفى شوبيرمصطفى شوبير

 


 
أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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