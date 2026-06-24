مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: نتصدى لزواج القاصرات.. وضباطنا يتقنون لغة الإشارة للتعامل مع بلاغات الأطفال ذوي الإعاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 03:30 مساءً -

أكدت اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية تتصدى بحزم لجرائم زواج القاصرات، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في إتمام تلك الزيجات المخالفة للقانون.

وقالت عاطف، خلال كلمتها بالندوة التثقيفية التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بعنوان «جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل» تحت شعار «طفولة آمنة في وطن آمن»، إن الوزارة تضبط المأذون الذي يثبت تورطه في إتمام زواج طفلة دون السن القانونية، وكذلك وكيل الطفلة الذي يشارك في إبرام عقد الزواج بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن وزارة الداخلية تعمل على حماية الأطفال من مختلف أشكال الانتهاكات والعنف، من خلال منظومة متكاملة للرصد والتدخل والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية الطفل.

وأشارت إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث تلقى ضباط إدارات حقوق الإنسان تدريبات متخصصة على لغة الإشارة بما يمكنهم من التواصل المباشر مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعية عند تلقي البلاغات أو التعامل مع الحالات المختلفة، بما يضمن حصولهم على الخدمات والحماية اللازمة دون عوائق.

وأوضحت أن الوزارة أعدت أيضًا دليلًا للخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة «برايل»، في إطار جهودها لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الشرطية وتعزيز وصولهم إلى العدالة.

وأكدت أن حماية الأطفال بمختلف فئاتهم تمثل أولوية لوزارة الداخلية، التي تواصل تطوير آلياتها وبرامجها بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الطفل.