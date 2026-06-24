مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 03:30 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن"؛ إلى هيئة عامة خدمية، وذلك توافقاً مع طبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن والمهام التي تباشرها.

وتمارس الهيئة نشاطاً تنظيمياً وإشرافياً؛ حيث تُعد الجهة الفنية الرقابية المُحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، كما تتولى الهيئة مسئوليات فنية متخصصة تتعلق بجودة القطن وتصنيفه واختباره، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ودعم جهود الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

2. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية.

وتمت الإشارة، إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها، كما تم التأكيد على أن هذا التحويل لا يؤثر على أنشطة الجهاز وأخصها تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية وباقى الاختصاصات المقررة وفقاً لقرار إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يوليو من عام 2026.

4. وافق مجلس الوزراء على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتلطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التى آلت ملكيتها للجهاز والمركبات الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع نحو التخلص من الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات، وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.

5. استعرض مجلس الوزراء آخر مستجدات تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2026.

6. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشي سياحي بملحقاته بنادى 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

7. استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 مارس 2026، وتقريري استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة ذاتها.

8. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية التعاقد على شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لأغراض الإنقاذ والإطفاء لصالح إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

وتمت الإشارة إلى أهمية توفير هذه السيارة لاستخدامها في إنقاذ المحتجزين في المباني المرتفعة في حالة وجود بلاغات حوادث انهيار واحتراق المباني، حفاظاً على أرواح المواطنين، وهو ما يأتي في إطار مشروع تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية.

9. وافق مجلس الوزراء على الحزمة الخامسة من أنماط المستندات النموذجية وعددها 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية، المُعدة وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك تمهيداً لعرضها على فخامة السيد رئيس الجمهورية، واستصدار الكتاب الدوري اللازم للعمل بها بعد موافقة فخامته.