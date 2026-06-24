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«التعليم»: بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس (STEM) للمتفوقين على نتائج امتحانات الثانوية العامة

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«التعليم»: بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس (STEM) للمتفوقين على نتائج امتحانات الثانوية العامة

«التعليم»: بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس (STEM) للمتفوقين على نتائج امتحانات الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 03:30 مساءً - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التظلمات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) على نتائج امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الفرصة الأولى)، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026 ولمدة أسبوع كامل.

 

وتتيح الوزارة للطلاب الراغبين في التظلم التقدم إلكترونيًا من خلال الرابط التالي:

tazalom.emis.gov.eg

 

وتؤكد الوزارة حرصها على ضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال التظلمات، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والدقة في مراجعة النتائج.

 

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لتقديم التظلمات، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة عند التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، حتى يتسنى فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في أسرع وقت.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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