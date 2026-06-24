ضبط (3) أطنان سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 03:30 مساءً - تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (4) أشخاص، بينهم (3) يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة بمحافظة أسوان.

جاء ذلك عقب معلومات وتحريات أكدت تورط المتهمين في تجميع كميات من السولار من محطات وقود مختلفة بنطاق محافظات الوجه القبلي بهدف الاتجار بها بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على أكثر من (3) أطنان من مادة السولار، بالإضافة إلى سيارتين ربع نقل بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتجميع المواد البترولية من محطات الوقود المختلفة بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.