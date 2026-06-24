على هامش الملتقى العربي الأول بالمغرب.. وزير الشباب والرياضة يلتقي وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 03:30 مساءً -

على هامش فعاليات الملتقى العربي الأول حول "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب" المنعقد بالمملكة المغربية، التقى الدكتورجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الدكتور سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل الشبابي.

وتناول اللقاء بحث آفاق تطوير التعاون الثنائي في البرامج والمبادرات الموجهة للشباب، إلى جانب استعراض أبرز التجارب الناجحة في مجالات تمكين الشباب، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، فضلاً عن مناقشة سبل توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي يسهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية الفاعلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص جمهورية مصر العربية على دعم وتعزيز التعاون العربي المشترك في القضايا المرتبطة بالشباب، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة ومواجهة التحديات المستقبلية.

من جانبه، أشاد الدكتور/ سلطان النيادي بمتانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مختلف الملفات الشبابية، بما يلبي تطلعات الشباب العربي ويعزز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاركة الفاعلة لوزارة الشباب والرياضة في الملتقى العربي الأول حول "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب"، والذي يشهد حضوراً عربياً واسعاً لمناقشة التحديات والقضايا المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية وتأثيراتها على الشباب في العالم العربي.