بحضور وزراء المالية والإسكان والتعليم.. اجتماعات مكثفة للجان النوعية بمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 05:18 مساءً - تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الفترة من الإثنين 8 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026 اجتماعاتها مكثفة بحضور عدد من المسؤولين من بينهم وزراء المالية والإسكان وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي ، هذا بجانب محافظين القلبيوبية وأسيوط.

فيما تعقد لجنة الخطة والموازنة خمسة اجتماعات، الأول في الحادية عشرة صباحاً لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والثاني في الثانية عشرة ظهراً لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والثالث في الواحدة ظهراً لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، والرابع في الثانية بعد الظهر لمناقشة مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والخامس في الثالثة عصراً لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بحضور وزير المالية.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي أربعة اجتماعات، الأول والثاني في العاشرة والحادية عشرة صباحاً للاستماع إلى رؤية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي حول تطوير التعليم الفني والتوسع في التعليم التكنولوجي، والثالث والرابع في الثانية عشرة والواحدة ظهراً لاستكمال متابعة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) ومناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب لطفي شحاتة وأحمد علاء فايد وحسام حسن الخشت، وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي.

وتعقد لجنة الشئون الصحية اجتماعاً في الثانية عشرة ظهراً لمناقشة واقع وآفاق السياحة العلاجية، بحضور وزير الصحة ووزير السياحة والآثار ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

الثلاثاء 9 يونيو:

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً في الثانية عشرة ظهراً لنظر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.

وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعاً في الثانية عشرة ظهراً لمناقشة رؤية الاتحادات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعين في الثانية عشرة والنصف ظهراً لمناقشة كيفية تقديم الدعم والتسهيلات لشركات الطيران الخاصة والطيران منخفض التكاليف، بحضور وزير الطيران المدني.

وتعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعين في الثانية بعد الظهر للاستماع إلى رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تنظيم السوق العقاري المصري، بحضور وزيرة الإسكان.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية أربعة اجتماعات، الأول في الحادية عشرة صباحاً لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب إيهاب إمام وأحمد بدوي ومجاهد نصار وحازم توفيق، والثاني في الثانية عشرة ظهراً لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب عبدالله أحمد عبدالله، والثالث في الواحدة ظهراً لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة سولاف درويش والنائب عبدالله أحمد عبدالله، والرابع في الثانية ظهراً لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب سمير البيومي وأميرة العادلي وحازم توفيق، وذلك بحضور محافظ القليوبية.

الأربعاء 10 يونيو:

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية اجتماعين، الأول في الحادية عشرة صباحاً لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبات إيلاريا سمير حارص ونسرين عمر ويارا عفت بشأن زيادة أعداد الكلاب الضالة، والثاني في الواحدة ظهراً لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب مصطفى البنا وعبدالله أحمد عبدالله ونادر عبده صديق وأسماء سعد الجمال ومحمود مرسي.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية خمسة اجتماعات، الأول في الحادية عشرة صباحاً والثاني في الثانية عشرة ظهراً لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب نجلاء العيسلي ومحمد عبد الجواد وعصام العمدة وكرستين عادل، والثالث في الواحدة ظهراً لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب نجلاء العيسلي وعمران عثمان ومحمد عبد الجواد وكرستين عادل، والرابع في الثانية بعد الظهر لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة كرستين عادل والنائبة وفاء أحمد عبد المعطي والنائب عصام العمدة، والخامس في الثالثة عصراً لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة كرستين عادل، وذلك بحضور محافظ أسيوط.