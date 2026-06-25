ترامب : حرب إيران انتهت.. وسننعم بالسلام لأول مرة منذ 3000 عاما

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 02:18 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران انتهت، مشدداً على أن طهران لن تمتلك أبداً سلاحًا نوويًا، ومضيفا أن هذا أمر انتهى.

وفى كلمة ألقاها مساء، الأربعاء، أمام حشد فى ساحة ناشونال مول بواشنطن مع إطلاق مهرجان للاحتفال بـ الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، قال ترامب: " "لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا، هذا أمر محسوم". وأضاف: "لأول مرة منذ 3000 عام، سننعم أخيرًا بالسلام في الشرق الأوسط".

البنتاجون يطلب 88 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب إيران

وعلقت صحيفة واشنطن بوست إن إعلان ترامب جاء فى الوقت الذى طلب فيه البنتاجون من الكونجرس الموافقة على تخصيص 88 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب إيران وأولويات أخرى للإدارة، بعد أن أصدر المشرعون قرارات تعارض المزيد من العمليات العسكرية. يتجادل مسؤولون أمريكيون وإيرانيون علنًا حول مستقبل عمليات التفتيش النووي الدولية، ويحاول خبراء فنيون من كلا البلدين التوصل إلى اتفاق بشأن مصير اليورانيوم المخصب الإيراني وسيطرتها على إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته رويترزوإيبسوس مؤخرًا، لا يتوقع معظم الأمريكيين استمرار وقف إطلاق النار، ويقولون إن الحرب لم تكن تستحق التكلفة الباهظة. وانخفضت شعبية ترامب إلى أدنى مستوى لها خلال ولايته الثانية في الاستطلاع، حيث تراجعت شعبية إدارته فى قضية الاقتصاد وتفاقم التضخم بسبب الحرب.

من ناحية أخرى، قالت واشنطن بوست إن ترامب لاقى ترحيبًا حارًا لوعده بأن أسعار البنزين ستعود قريبًا إلى 2.50 دولار للجالون أو أقل.

و كان من المقرر أن يكون الحدث الذي تحث فيه ترامب حفلاً موسيقياً، لكن الموسيقيين انسحبوا مُعللين ذلك بمخاوف أمنية وقلق من إثارة الانقسام. لكن وزير النقل شون دافي وصفهم بـ"أولئك الليبراليين الذين ألغوا مشاركتهم".

من جانبه، قال ترامب إنه سيحوّل الاحتفال بدلاً منهم إلى "تجمع انتخابي ضخم" ، وقدّمت فرق موسيقية من سلاح مشاة البحرية والجيش أغاني شهيرة من قائمة الأغاني التى عادة ما يتم بثها فى الحشود التى يحضرها ترامب.