سفير دولة الكويت لدى الصين يؤكد حرص بلاده...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 04:23 مساءً - أكد سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم اليوم الاثنين حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع الصين في مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الناجم خلال افتتاح (المنتدى الأول للتعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار) بين الصين و(منظمة شنغهاي للتعاون) والمقام بمدينة (تشينغداو) الصينية.

واشار الى ان دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار في إطار (رؤية الكويت 2035) الهادفة الى تنويع الاقتصاد وتسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية فضلا عن دعم البحث العلمي وتمكين الشباب.

واكد السفير الناجم حرص دولة الكويت على توسيع آفاق التعاون مع الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمدن الذكية والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من العلوم التكنولوجية بما يحقق المصالح المشتركة ودعم التنمية المستدامة لافتا الى ان العلوم والابتكار اصبحا من أبرز محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.