تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.. ”قناة الصعيد” تطلق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 04:23 مساءً - أعلنت قناة الصعيد (السابعة) التابعة لقطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام، عن إطلاق برنامج "نجوم لبكرة"، تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى المجيدة لثورة 30 يونيو، وفي خطوة تؤكد ريادتها الإعلامية للقناة حيث يعد البرنامج الأضخم في برامج المسابقات واكتشاف مواهب يتم إنتاجه وإذاعته عبر الشاشات الإقليمية، بهدف تسليط الضوء على المواهب الشابة المتميزة في مختلف المجالات الفنية.

جاء ذلك خلال حفل فني وثقافي ضخم شهد حضوراً رفيع المستوى، ضم الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح، رئيس قطاع القنوات الإقليمية، والموسيقار الكبير منير الوسيمي، والدكتور عصام الفولي، رئيس القناة، إلى جانب نخبة من القيادات الإعلامية والأكاديمية.

وأكد الدكتور عصام الفولي، رئيس قناة الصعيد، أن عرض أولى حلقات برنامج "نجوم لبكرة" يأتي تزامناً مع الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة، حيث سيتم بث البرنامج في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء القادم عبر شاشات قطاع القنوات الإقليمية، ليكون بمثابة هدية الشاشة الصعيدية للمشاهد المصري في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

من جانبه، صرح الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح، رئيس قطاع القنوات الإقليمية، بأن إطلاق هذا العمل الضخم يعكس الدور التنويري والمسؤولية المجتمعية للهيئة الوطنية للإعلام، ويترجم توجيهات القيادة السياسية والدولة المتواصلة برعاية الموهوبين ودعم النابغين في كافة ربوع مصر.

وأوضح الملحن والموسيقار القدير منير الوسيمي، أن البرنامج سيتضمن لجان تحكيم من المتخصصين، مع إشراك الجمهور والمشاهدين في تقييم المواهب، مؤكداً أن صعيد مصر يزخر بطاقات إبداعية هائلة تستحق الدعم والظهور.

وقد شهد حفل التدشين عروضاً فنية متميزة أحيتها فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة المنيا، وفرقة البادية المصرية، ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليرسخ المكانة التاريخية التي تتمتع بها قناة الصعيد منذ انطلاقها عام 1993 من قلب محافظة المنيا، وعلى مدار 33 عاما من العطاء الرقمي والإعلامي، نجحت القناة في أن تكون الصوت النابض والشاشة الأولى المعبرة عن قضايا ومكتسبات إقليم شمال الصعيد، والذي يضم محافظات (المنيا، بني سويف، الفيوم، وأسيوط).

ولم يقتصر نجاح قناة الصعيد على التغطيات الإخبارية، بل تميزت بطرح ومناقشة قضايا المواطن الصعيدي بجرأة ومهنية، متبنية قضايا التنمية، ومسلطةً الضوء على المشروعات القومية لجمهورية مصر العربية وصعيدها العريق.

بالتزامن مع هذا الحدث، نظمت القناة حفلها السنوي الثاني لتكريم رواد العمل الإعلامي، في لفتة وفاء تعكس تقدير الإدارة لكتيبة العمل خلف وأمام الكاميرا، حيث تم الإشادة بالكوادر الإعلامية المتميزة للقناة، بدءاً من المذيعين والمذيعات الذين شكلوا وعي الجمهور، مرورا بالمعدين وصناع المحتوى، والمخرجين والمصورين والفنيين، وصولاً إلى كل أعضاء القناة الذين قادوا مسيرة النجاح والتميز والبرامج النوعية على مدار العقود الماضية.