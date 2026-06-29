أمير دولة الكويت يستقبل وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 04:23 مساءً - استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة أحمد الحجار والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث نقل له تحيات وتقدير فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتمنياته لسموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التطور والنماء.

هذا وقد حمله أمير الكويت تحياته لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة متمنيا لفخامته دوام الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق كل التقدم والرخاء.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات ودعم أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما وقضاياهما المشتركة.

حضر المقابلة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى.