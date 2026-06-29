الشرطي الأمريكي إريك هدسون حارس المنتخب يكشف عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 04:23 مساءً - حل الشرطي الأمريكي إريك هدسون، الذي حظي بشهرة واسعة بين الجماهير المصرية خلال بطولة كأس العالم 2026، ضيفًا على برنامج "من ماسبيرو" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والإشراف العام للكاتب الصحفي محمود التميمي، وذلك في أول ظهور إعلامي له من داخل مصر بعد زيارته التي لاقت اهتمامًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت الحلقة حوارًا إنسانيًا وثقافيًا ثريًا، تحدث خلاله إريك هدسون عن انطباعاته الأولى عن مصر، مؤكداً سعادته الكبيرة بزيارة البلاد بعد حالة الترحيب والحفاوة التي لمسها منذ وصوله، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها من الشعب المصري، والتي وصفها بأنها فاقت كل توقعاته.

وخلال اللقاء، خاض إريك تجربة جديدة بالتعرف على عدد من الأطعمة المصرية الشعبية للمرة الأولى، حيث تذوق أكلات مصرية شهيرة من بينها الفسيخ والرنجة والملوخية والبمبار، كما جرب عصير العرقسوس، في أجواء اتسمت بالطابع الودي والمرح، وسط حديث موسع عن العادات والتقاليد والثقافة الشعبية المصرية.

كما أتيحت لإريك فرصة التعرف عن قرب على مبنى ماسبيرو، أحد أبرز الصروح الإعلامية في مصر والعالم العربي، حيث اصطحبه فريق البرنامج في جولة داخل أروقة وممرات المبنى التاريخي، اطلع خلالها على جانب من تاريخ التلفزيون المصري ودوره الممتد لعقود في تشكيل الوعي والثقافة العربية.

وشملت الجولة صعود إريك إلى أعلى نقطة في مبنى ماسبيرو، حيث أعرب عن انبهاره الشديد بالمشهد البانورامي للقاهرة، وبما تتمتع به المدينة من جمال وعراقة وتنوع عمراني يعكس تاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وأبدى الشرطي الأمريكي إعجابه الكبير بمبنى ماسبيرو وتاريخه، مؤكدًا أن الزيارة شكلت تجربة استثنائية بالنسبة له، خاصة في ظل ما يحمله المبنى من قيمة تاريخية وإعلامية كبيرة في المنطقة العربية.

وكان إريك هدسون قد تحول خلال منافسات كأس العالم 2026 إلى ظاهرة جماهيرية بين المصريين، بعد ظهوره المتكرر إلى جانب الجماهير المصرية وتفاعله اللافت معها، وهو ما جعله يحظى بشعبية واسعة ودفع الكثيرين إلى مطالبته بزيارة مصر، وهي الدعوة التي لباها مؤخرًا وسط ترحيب كبير من المصريين.