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ترامب: إيران طلبت اجتماعا.. وسيعقد غدا فى الدوحة بقطر

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ترامب: إيران طلبت اجتماعا.. وسيعقد غدا فى الدوحة بقطر

ترامب: إيران طلبت اجتماعا.. وسيعقد غدا فى الدوحة بقطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 05:18 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إيران طلبت اجتماعا.. وسيعقد غدا فى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا تنفيذ مقاتلات أمريكية ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، شملت منشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منظومات رادار ساحلية، موجهًا، في الوقت ذاته، اتهامًا مباشرًا لطهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين مجددًا.

وأوضح "ترامب"، في تدوينة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن طهران "قد لا تتعلم أبدًا" من التجارب السابقة، محذرًا من مغبة استمرار التصعيد الإيراني.

وأشار إلى إمكانية وصول واشنطن إلى مرحلة تفقد فيها القدرة على ضبط النفس، مما قد يضطر الولايات المتحدة إلى إتمام ما وصفه بـ"المهمة العسكرية الناجحة" التي بدأتها سابقًا.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن أي مواجهة شاملة مقبلة قد تضع حدًا للنظام الإيراني، قائلًا: "إذا حدث ذلك، فلن تعود إيران موجودة"، وهو ما يعكس حجم التوتر الميداني المتصاعد في المنطقة.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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