وزير التعليم يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم الفني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 05:18 مساءً - الوزير محمد عبد اللطيف: - الدولة المصرية تشهد تحولًا شاملًا في مجال التعليم الفني يرتكز على تخريج كوادر تتواكب مهاراتها مع متطلبات سوق العمل - ننفذ نموذجًا ناجحًا للتعاون مع عدد من الدول من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية لضمان إعداد خريجين مؤهلين وفق المعايير العالمية السفير الأسترالي: العمالة الفنية الماهرة تحظى بطلب كبير في أستراليا والتعاون مع مصر يمثل فرصة مهمة



استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير التعليم الفني.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالسفير الأسترالي، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع مختلف الدول ذات التجارب التعليمية الرائدة، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تشهد حاليًا تحولًا شاملًا في مجال التعليم الفني يرتكز على تخريج كوادر تتواكب مهاراتها مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي مع عدد من الدول من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من بينها إيطاليا وألمانيا، يقوم على وضع مناهج بمعايير محددة وتدريب الطلاب، والإشراف على التقييم والاعتماد، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين وفق المعايير العالمية.

وأشار الوزير إلى تطلع الوزارة لإقامة شراكة مماثلة مع الجانب الأسترالي في مجال التعليم الفني، بما يمنح الطلاب شهادات معتمدة وفقًا للمعايير الأسترالية.

وأوضح الوزير أن هذا النموذج يحقق منفعة مشتركة للطرفين، حيث يسهم في إعداد كوادر فنية مصرية مؤهلة وفق المعايير الدولية، مما يساهم في دعم سوق العمل المصري بكوادر تمتلك مهارات عالمية وتوفير فرص عمل للخريجين في الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أشاد السفير الأسترالي بما تشهده منظومة التعليم في مصر من جهود تطوير متواصلة، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاصة في مجالات التعليم الفني، وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن العمالة الفنية الماهرة تحظى بطلب كبير في أستراليا والتعاون مع مصر يمثل فرصة مهمة في هذا الجانب.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترجمة نتائج المباحثات إلى برامج ومشروعات تعاون عملية، تدعم جهود تطوير التعليم الفني، وتعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأستراليا في المجالات التعليمية.