وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الكوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:24 مساءً -

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، والسيد كيم وان جونغ سفير كوريا الجنوبية في مصر توقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الكوري.

وقع المذكرة الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ووكيل الأمين العام للصليب الأحمر الكوري.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ مشروع ممول من الحكومة الكورية لتنفيذ مشروع مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة والفلسطينيين المتواجدين في مصر والمجتمعات المستضيفة، وتعزيز إمكانيات الهلال الأحمر المصري في الجوانب اللوجيستية وفي مجال إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري عن تقديرها لتوقيع مذكرة التفاهم بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الكوري لدعم الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة، والمتواجدين في المجتمعات المستضيفة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الهلال الأحمر المصري يحظى بدعم كبير من السيد رئيس الجمهورية والسيدة قرينته الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري باعتباره الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ المساعدات إلى أشقائنا في قطاع غزة، وتعمل تلك الآلية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية وضعت القضية الإنسانية في قطاع غزة على رأس أولوياتها السياسية والدبلوماسية إدراكًا بأن الأمن الإنساني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والإقليمي، مشددة على أن مصر بوابة عبور النسبة الأكبر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الهلال الأحمر المصري لعب دورًا تاريخيًا في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأدار أكبر جسر إغاثي للقطاع بآلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية.

ومن جانبه أعرب كيم وان جونغ سفير كوريا الجنوبية في مصر عن تقديره لكافة جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري خلال الأزمة الإنسانية التي شهدها قطاع غزة جراء الأحداث التي تعرضها لها القطاع.

وأشاد كيم وان بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الكوري لتنفيذ مشروع مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة والمتواجدين في المجتمعات المستضيفة، مشيدا بالقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الهلال الأحمر المصري وكوادره ومتطوعيه.

وقالت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري إن عملية الاستجابة الإنسانية للأزمة في قطاع غزة تجاوزت الـ900 يوم منذ أكتوبر 2023 وحتي تاريخه، وشارك ما يقرب من 75 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري في عملية الإغاثة.

وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أنه تم تقديم أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية، والتي تضمنت موادا غذائية ، أدوية، مستلزمات طبية وإغاثية، سولار، تم تفويجها عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأوضحت الدكتورة آمال إمام آلية عمل الهلال الأحمر المصري في تنسيق المساعدات إلى قطاع غزة من دول العالم جوًا وبحرًا وبرًا، بداية من إنشاء غرفة عمليات بالعريش متصلة بغرفة العمليات المركزية بالقاهرة، وفحص المساعدات وتكويدها بالمراكز اللوجستية في العريش بما يضمن عبورها إلى داخل القطاع وفقًا للمعايير الدولية الموضوعة، عبر جسر بري رابطًا بين المراكز اللوجيستية والقطاع، مؤكدة على أن معبر رفح لم يٌغلق من الجانب المصري نهائيًا منذ بدء الأزمة.