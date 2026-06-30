محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا مع مسؤولي شركات النظافة والمتعهدين لرفع كفاءة منظومة العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:24 مساءً - - الدكتور أحمد الأنصاري: استعراض أداء الشركات ومناقشة التحديات

- المحافظ يناقش مع الشركات تطبيق آلية الجمع من العقارات في عدد من الأحياء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركات النظافة والمتعهدين لمتابعة مستوى الأداء وجهود الشركات في أعمال النظافة والجمع من الوحدات السكنية والتجارية والوقوف على آليات التعامل مع المخلفات يوميًا ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع ومدى كفاية أعداد عمال الجمع والكنس والنظافة المكلفين بالعمل في الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلًا عن مراجعة أعداد سيارات ومعدات الجمع والنظافة ومدى جاهزيتها.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تتابع بصورة يومية ومستمرة أداء شركات النظافة العاملة وجهود الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة في رفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحقيق رضا المواطنين، مشيرًا إلى أن ملف النظافة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة لما له من أثر مباشر على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف الفعلي لأداء الشركات على أرض الواقع ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها بما يضمن تقديم أفضل مستوى من خدمات النظافة للمواطنين.

وكلّف المحافظ إدارات الرصد والتفتيش والمتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة والأحياء المختلفة بالتنسيق مع شركات ومتعهدي النظافة ببدء تطبيق آلية الجمع من العقارات مع إلزام حراس العقارات بالتعامل المباشر مع تلك الجهات وفق أيام محددة وثابتة أسبوعيًا على أن يتم تطبيق التجربة مبدئيًا بعدد من الأحياء تمهيدًا لتعميمها.

كما وجه المحافظ بإعداد خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة «الفريزة» والنباشين والتروسيكلات وتعقب القائمين عليها والقضاء على تلك الظاهرة السلبية لما لها من آثار ضارة على مستوى النظافة العامة بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة في ختام الاجتماع استمرار المتابعة الدورية لأداء شركات النظافة والمتعهدين من خلال اجتماعات أسبوعية، للوقوف على معدلات التنفيذ، وضمان الارتقاء المستمر بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وثائر الجندي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة.