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شاهد الان فيديو شروق القاسم 8 دقائق تترابكس.. الحقيقة الكاملة

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شاهد الان فيديو شروق القاسم 8 دقائق تترابكس.. الحقيقة الكاملة

شاهد الان فيديو شروق القاسم 8 دقائق تترابكس.. الحقيقة الكاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مارس 2026 06:29 مساءً - خلال وقت قصير تحولت عبارة فيديو شروق القاسم 8 دقائق إلى واحدة من أكثر الكلمات بحثًا على الإنترنت بعد موجة من المنشورات التي زعمت وجود مقطع غير لائق منسوب إلى شروق القاسم، ومع تزايد الجدل أصبح السؤال الأهم هل فيديو شروق القاسم بالقميص الأحمر حقيقي أم مجرد تريند مبني على الشائعات؟

من هي شروق القاسم؟ 

تعد شروق القاسم واحدة من الأسماء التي ظهرت مؤخرًا على السوشيال ميديا حيث عرفت من خلال مقاطع رقص تم تداولها من حفلات ومناسبات خاصة، اللافت أن انتشارها لم يأتي من فيديو واحد فقط بل من خلال موجة كبيرة من مقاطع نشرها مستخدمون على منصة TikTok حيث قام العديد من الأشخاص بإعادة نشر الفيديوهات والتعليق عليها ما ساهم في تضخيم شهرتها بشكل سريع.

حقيقة فيديو شروق القاسم 8 دقائق

رغم الضجة الكبيرة حول فيديو شروق القاسم 8 دقائق لا توجد أي أدلة مؤكدة تثبت وجود هذا المقطع بالشكل الذي يتم تداوله، فحتى الآن لم تصدر أي جهة رسمية أو مصدر موثوق يؤكد صحة هذه المزاعم كما أن أغلب ما يتم نشره يعتمد على كلام مرسل دون سند واضح.

 

فيديو شروق القاسم 8 دقائق

عند محاولة الوصول إلى فيديو شروق القاسم 8 دقائق يجد المستخدم نفسه أمام نفس المقاطع المتداولة سابقًا وهي فيديوهات رقص عادية تم إعادة نشرها مرات عديدة بزوايا مختلفة أو بعناوين مثيرة، هذا التكرار خلق حالة من الالتباس حيث ظن البعض أن هناك فيديو كاملًا غير متاح بينما الحقيقة تشير إلى أن المحتوى لم يتغير، لكن طريقة تقديمه هي التي تغيرت.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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