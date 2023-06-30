واتساب يصدم الجميع ويعلن عن خلل خبيث في التطبيق يسرق بياناتك وصورك الشخصية

حيث ان تطبيق "واتساب الوردي" المزيف انتشر عبر الترويج له على التطبيق الأصلي عبر رسائل تزعم أنه نسخة جديدة من التطبيق الشهير بتصميم مختلف، مع إرفاق رابط للتحميل من مواقع مشبوهة وليس متجر غوغل بلاي.

وبحسب التغريدات التي نشرتها شرطة مومباي عبر تويتر، فإن التطبيق ما هو إلا نسخة معدّلة من واتساب تظهر فيها الواجهة باللون الوردي خلافًا للشكل التقليدي للتطبيق في أندرويد، كما تعرض إعلانات مزعجة عند الاستخدام.

وفي الخلفية، يثبت التطبيق المزيف برمجيات خبيثة على جهاز الضحية من شأنها السماح للمخترقين بالوصول إلى بيانات شخصية ومعلومات حساسة مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال.

وللحماية من مثل هذه التطبيقات، يُنصح بعدم تحميل أية تطبيقات أو تحديثات على أجهزة أندرويد إلا من متجر جوجل بلاي الرسمي.

يُذكر أن شركة ميتا مالكة تطبيق واتساب تشدد دومًا على ضرورة البعد عن استخدام تطبيقات واتساب غير الرسمية، وهي تطبيقات منتشرة بين أوساط مستخدمي أندرويد، وتصفها الشركة بأنها “تطبيقات مزيفة لواتساب طورتها جهات خارجية” مشيرةً إلى أنها لا تدعم هذه التطبيقات لعدم التأكد من ممارسات الأمان التي تتبعها.