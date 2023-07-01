وصفات طبخ سهلة.. طريقة عمل المقلقل لحم في عيد الأضحى

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رياض - احمد صلاح - نكشف عن طريقة المقلقل لحم وهي من الأكلات السعودية الشهيرة ذات الطعم الشهي واللذيذ، ويحبها الكبار والصغار، وتصنف بأنها من الوجبات الأساسية مع الخبز، وتقدمه ربة المنزل لجم مكونات يع أفراد الأسرة في الأيام العادية والمناسبات والأعياد.

طريقة عمل المقلق لحم

ونوفر لكلاً من يريدون تحضير المقلقل لحم كل المكونات الخاصة بتقديمه، وذلك لأنها من الأكلات ذات الطعم الشهي التي يريد الجميع تحضيرها بشكل سريع وسهل، ويتم العمل على تقديمها في كل المناسبات والأعياد، وهذه المكونات هي:

اثنان ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ثلاث أوراق لورا.

700 جرام لحم بقري مقطع إلى مكعبات.

اثنان حبة بصل مقطع إلى شرائح صغيرة.

اثنان حبة بصل مقطع إلى شرائح صغيرة.

واحد ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

اثنان حبة فلفل أخضر مقطع إلي شرائح.

واحد حبة فلفل أحمر مقطع إلى شرائح.

واحد حبة فلفل أصفر مقطع إلى شرائح.

واحد حبة فلفل برتقالي مقطع إلى شرائح.

واحد حبة فلفل حار.

واحد ملعقة كبيرة بهارات مشكل.

واحد كبيرة بهارات لحمة.

رشة قرفة ناعمة.

رشة فلفل أسود ناعم.

1 حبة طماطم مفرومة ناعمة.

¼ كوب دبس رمان.

رشة ملح ناعم.

طريقة عمل المقلقل لحم الشيف علاء الشرشابي

ونحرص على تقديم طريقة المقلقل لحم لتحضيرها على جميع الموائد، وذلك لأنها من أهم الأكلات الشهية وذات الطعم الرائع، ويحب تناولها الكبار والصغار في كل الأسواق، وعملها يكون بالطريقة الآتية: