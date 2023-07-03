انت الأن تتابع خبر إختبار شخصية عجيب يكشف ما الذي يمنعك من التطور عبر شكل السفينة التي تفضلها في الصورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاهد هذه الصورة واعرف ماهو القارب الذي تقترح ان يناسبك سوف ستخبرك الصورة المحددة عن السمات وخفتيت شخصيتك والتي تعيق التطور الشخصي والنمو الوظيفي.

القارب الأول

سفينتك تنجرف كثيرًا في الوقت الحالي. تتغير الخطط حسب الظروف الحالية. في نفس الوقت ، أنت تكره التغيير ، ولست معتادًا على تغيير الخطط. لذلك أنت تحت ضغط مستمر. من الصعب عليك إجبار نفسك على الخروج من روتينك وتجربة شيء جديد. لكن الخروج من يوم جرذ الأرض أمر لا بد منه. صدقني ، إذا كنت تخاطر على الأقل من حين لآخر ، يمكنك أن تقع في حب هذه الحياة.

القارب الثاني

أنت واحد من أولئك الذين بحماس وإثارة يأخذون كل ما هو جديد. ولكن عندما تواجه الصعوبات الأولى ، فإنك تتراجع على الفور خطوة إلى الوراء ، أو حتى خطوتين. أنت متفائل ولا تفقد الثقة في أن كل شيء سينجح. لكن عليك أن تتعلم من أخطائك. كيفية حشد الشجاعة لمواجهة التحديات وجهاً لوجه. بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق النجاح.

القارب الثالث

لا تتوقع أي خير من هذا العالم. في انتظار الحيلة التالية. أنت خائف من السماح لأشخاص جدد بالدخول إلى حياتك. صدقني ، العالم لا يحاول إفسادك. حاول أن تثق به ويمكنك أن تصبح أكثر سعادة.

القارب الرابع

أنت مقتنع بأنه لا ينبغي عليك القيام بأكثر مما هو مطلوب. أنت تحب الاسترخاء ولا تفعل شيئًا. مذهب المتعة لدى الشخص السليم أمر جيد. حتى يتحول إلى انعدام كامل للمبادرة. حاول أن تجد شيئًا يرضيك ، حتى لا تجبر نفسك على العمل تحت الإكراه. بهذه الطريقة فقط ستتمكن من بناء مستقبل مهني.