انت الان تتابع خبر سر الرشاقة المدهشة: 7 نصائح صحية للتخلص من الوزن الزائد ونسيان وجبات السرعة القاتلة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - التخلص من الوزن الزائد هو هدف يسعى إليه العديد من الأشخاص، وفي هذا التقرير سنتعرف على أهم النصائح الصحية التي تساعد الجسم على تحقيق الرشاقة وفقًا لتصريحات الدكتور هاني حليم، استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني.

أكد الدكتور حليم أن السمنة تعد مرضًا شائعًا في العصر الحديث، والسبب الرئيسي لذلك هو عدم تنظيم الوجبات الغذائية والاعتماد المفرط على الأطعمة السريعة، بالإضافة إلى عدم ممارسة النشاط البدني. وتعتبر السمنة أمرًا مزعجًا للكثيرين، خاصة إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن في مناطق معينة من الجسم مثل البطن أو الأرداف أو الظهر، مما يتسبب في إحراجهم.

وقدم الدكتور حليم بعض النصائح التي يجب على الأشخاص الذين يرغبون في التخلص من الوزن الزائد اتباعها:

1- الاهتمام بجودة الأطعمة التي يتناولونها، فهي المفتاح الأساسي للتخلص من السمنة والوزن الزائد.

2- زيادة تناول الخضروات مثل البقدونس والجرجير والكرفس والخيار، فهذه الخضروات تساعد على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم وتساعد أيضًا على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

3- زيادة تناول الفواكه ذات السعرات الحرارية المنخفضة مثل الجريب فروت والتفاح والبرتقال.

4- قلل من استهلاك السكر.

5- قم بممارسة الرياضة يوميًا.

6- زد استهلاك الماء.

7- ابتعد عن تناول الوجبات السريعة