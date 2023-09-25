انت الان تتابع خبر صلوات أخيرة ووداع مؤلم ..ليلى عبداللطيف تجهش باكية وتنادي النداء الاخير ماسيحدث هذه المرة هو الجنون بعينه.. (كارثة دموية) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشر مقطع فيديو مصور للفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدمت تنبؤات جديدة وصادمة. وقد أثارت هذه التنبؤات جدلاً واسعاً بين المستخدمين.

وفي الفيديو، قالت عبداللطيف إن نهاية عام 2023 ستكون محزنة، حيث سيتم اغتيال شخصية قيادية بارزة، وسيتم إيقاف التعليم في العديد من المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وأشارت الفلكية إلى أن شخصية إعلامية مشهورة عالمياً ستفارق الحياة في حدث مؤسف وكبير، وسيتعرض أحد السجون لعملية تمرد خطيرة تثير الفوضى والشغب وتتسبب في مجزرة بشرية.

وتنبأت أيضاً بقطع شبكات الإنترنت في معظم دول العالم لفترة زمنية محدودة بسبب حدث ما، وسيتعرض أحد رؤساء الدولة لكمين مسلح أو انقلاب عسكري وسيكون مصيره غامضاً. وستحدث معجزة حقيقية بالصوت والصورة تجعل العالم مذهولاً ومدهوشاً.

وقد تصدرت ليلى عبداللطيف الترند مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تنبؤها بحدوث زلزال قوي في المغرب خلال عام 2023. وفي الفيديو، أشارت عبداللطيف إلى أن المغرب سيتعرض لزلزال يشعر به جميع سكان البلاد، ولكن ستكون هناك بعض الأضرار الطفيفة.