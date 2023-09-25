انت الان تتابع خبر علامات الساعة تظهر في.. رجل مسن يستخدم هذه الخطة الخبيثة لاستدراج فتاة الى منزله..والصدمة في ما فعلته هي به!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدم المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية رجلًا يبلغ من العمر ٥٨ عامًا لمحاكمته بتهمة اغتصاب فتاة في منطقة حدائق القبة.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اغتصب الفتاة بالقوة عندما كانت تزور محله لشراء الحلوى، حيث هاجمها فجأة وقام بتقبيلها ومسك يدها بقوة وجذبها نحوه. وبعد ذلك، هددها بعدم الكشف عن الحادثة لأحد.



يبدو أن الرجل المسن يستخدم هذه الخطة الخبيثة لاستدراج الفتيات إلى منزله. ولكن المفاجأة كانت عندما قامت الفتاة بتدبير خطتها الخاصة وتمكنت من إيقاعه في الفخ وتسليمه للسلطات.