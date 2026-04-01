تطورات: الرئيس السيسي يبحث مع مدبولي برنامج تطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 04:22 مساءً - اجتمع السيد عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، لبحث تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستعراض تصور متكامل لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، في إطار توجه الدولة لدعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

السيسي يؤكد استمرار الإصلاحات المالية لدعم استقرار الاقتصاد

أكد الاجتماع ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين، وشدد الرئيس على أهمية دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، من خلال سياسات مالية متوازنة تحفز الاستثمار والإنتاج والتصدير.

كما تم التأكيد على تطوير آليات التخطيط التنموي التشاركي، بما يحقق كفاءة استخدام الموارد ويعظم العائد من الاستثمارات العامة، في إطار تحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030".

الحكومة المصرية تستعرض رؤية اقتصادية شاملة

تناول الاجتماع الجهود الحكومية لصياغة رؤية اقتصادية متكاملة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على إعداد برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يركز على الاستدامة وتعزيز التنافسية.

كما استعرض اللقاء تقدم العمل في عدد من المبادرات القومية، أبرزها منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تسريع تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.

مصر تطلق برنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال

شهد الاجتماع استعراض مقترح متكامل لتطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار، يتضمن برنامج تنفيذي يستهدف دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال، ووجه الرئيس بسرعة إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل، بما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل تأثير الأزمات الإقليمية على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.