اشتباكات بالرصاص في مصر.. القبض على المتورطين وكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 04:22 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص مستخدمين الأسلحة النارية في منطقة القاهرة.

سبب حدوث مشاجرة بأسلحة نارية في مصر

أما عن تفاصيل الواقعة، تلقى قسم شرطة حلوان بتاريخ 31 مارس بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين، كل طرف يتكون من أربعة أشخاص، حيث كان بحوزة أحد أفراد كل طرف سلاح ناري، شمل بندقية خرطوش وفرد خرطوش، نتيجة خلافات سابقة نشأت عن لعبة الأطفال، وأسفرت هذه المشاجرة عن تبادل الاعتداءات دون وقوع أي إصابات بين المتشاجرين.

القبض على المتهمين في مشاجرة بأسلحة نارية بالقاهرة

قد تمكنت قوات الأمن بسرعة وكفاءة من القبض على جميع أطراف المشاجرة، واسترجاع الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة، وأثناء التحقيق، اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة نتيجة النزاعات القديمة، مؤكدين أن سبب الاشتباك كان خلافات شخصية مرتبطة باللعب بين الأطفال.

وأوضحت وزارة الداخلية أن التعامل مع الحوادث التي تنطوي على استخدام الأسلحة النارية يتم بحزم ووفقًا للإجراءات القانونية، حفاظًا على الأمن العام وسلامة المواطنين، مع اتخاذ كافة التدابير لضبط الأسلحة قبل أن يتم استخدامها في أي أعمال عنف محتملة.