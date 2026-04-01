لا أرى أحد.. أحمد فتوح يوجه رسالة مستفزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 04:22 مساءً - شهدت المواجهة الودية بين منتخبي مصر وإسبانيا صراعاً فنياً خاصاً على طرف الملعب كان بطله الظهير الأيسر أحمد فتوح الذي نجح في فرض رقابة صارمة على الموهبة الصاعدة لامين يامال مما أدى إلى تحجيم خطورته المعتادة طوال فترة تواجد الأخير في الملعب وهو ما دفع بالمدرب الإسباني لاستبداله مع نهاية الشوط الأول بعد أن وجد صعوبة بالغة في اختراق الجبهة الدفاعية المصرية الحصينة.

فتوح يشعل منصات التواصل الاجتماعي

وعقب صافرة النهاية انتقل الصراع من المستطيل الأخضر إلى فضاء العالم الافتراضي حيث أشعل أحمد فتوح حماس المتابعين بنشر صورة تجمعه بنجم برشلونة عبر حسابه الشخصي في منصة إكس مصحوبة بتعليق اعتبره الكثيرون مستفزاً حين كتب لا أرى أحداً في إشارة واضحة لثقته الكاملة في تفوقه الفني خلال تلك المواجهة الثنائية التي كانت إحدى أبرز نقاط التحول في اللقاء.

رسالة قوية من الفراعنة قبل المونديال

عكس هذا المنشور حالة من الثقة الكبيرة لدى عناصر المنتخب المصري بعد تقديم عرض تكتيكي رفيع أمام أحد أقوى المنتخبات المرشحة للقب العالمي المقبل خاصة وأن اللقاء شهد مشاركة القوة الضاربة لمنتخب لاروخا بقيادة بيدري ويامال حيث أثبت الفراعنة جاهزيتهم لمقارعة الكبار بدنياً وذهنياً قبل انطلاق صافرة المونديال في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.