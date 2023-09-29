انت الان تتابع خبر المعجزة التي أخفتها أمريكا عن العالم... وضعوا كاميرا في قبر الرئيس الراحل صدام حسين أثناء دفنه وبعد ساعة حدثت مفاجأة كبرى لم تكن بالحسبان أصابتهم بالجنون ولم يجدوا لها تفسيرا علمي حتى اليوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد مضي أكثر من 16 عامًا على رحيل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يستمر الحديث عنه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر. وفي الأيام الأخيرة، تمت إعادة نشر رواية تتحدث عن واقعة غريبة حدثت خلال دفن جثمانه، حيث يزعم أحد الأمريكيين أنه وضع كاميرا في قبر صدام حسين لمشاهدة ما سيحدث له بعد الموت.

ولكن المفاجأة التي واجهها في اليوم الثاني أصابته بصدمة عميقة ودفعته للهروب إلى بلاده، حسبما ذكر في الفيديو الذي نشرته قناة "لولو 7" على منصة يوتيوب.