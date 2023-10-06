انت الان تتابع خبر كارثة القرن الواحد والعشرين.. ليلى عبداللطيف بتوقعاتها تشعل الرعب وتجعل الدموع تنهمر في الوطن العربي.. وماذا عن مصير رئيس عربي لم يكن في الحسبان!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت العرّافة ليلى عبد اللطيف الجميع بتوقعات جديدة صادمة أثارت الجدل في أوساط الجمهور.

وقد قدمت توقعاتها بأسلوب مختلف ومثير للاهتمام.

في توقعاتها، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى وقوع أسوأ كارثة في تاريخ البشرية في سنة 2023 أو 2024، وقد تحدث هذه الكارثة في عدة مناطق حول العالم. ومن بين التوقعات الأخرى التي قدمتها العرّافة الشهيرة:

انتشار أمراض خطيرة نتيجة لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وحدوث إغماءات.

حدوث كوارث في شهر آب أو أيلول، تؤثر على عدة مناطق في العالم.

اندلاع حروب مدمرة خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة.

تعرض لاعب كرة قدم من الصف الأول لحادث مؤسف يستدعي نقله إلى المستشفى.

حدوث حزن كبير على أحد الرؤساء العالميين.

تشهد العالم موجة صيف حارة غير مسبوقة تسبب ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.

تعتبر هذه السنة سنة الزلازل والحرائق.

قد يضرب زلزال إحدى الدول الأوروبية وبعض دول إفريقيا، وكذلك جورجيا ومدينة كهرمان التركية.

قد يضرب تسونامي إحدى الدول العربية.

تشهد البحر هزة كبيرة يشعر بها سكان اليونان وبعض الدول القريبة منها.

مزيد من الزلازل المتوقعة في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين، وسيشعر بها أيضاً لبنان ومصر، ولكن لا يعرف أحد متى ستحدث.

من المتوقع أن يصل سعر الدولار في لبنان إلى أكثر من 100 ألف ليرة.

هذه بعض من توقعات ليلى عبد اللطيف، التي أثارت الجدل وأثرت على مشاعر الجمهور. وعلى الرغم من أنه لا يمكن التأكد من صحة هذه التوقعات، إلا أنها تجعل الناس يفكرون ويتساءلون عن ما قد يحدث في المستقبل.