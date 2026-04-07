اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:26 مساءً - تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مواجهة نارية تجمع بين فريق ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، بعد فترة توقف دولية طويلة، ما يزيد من تشويق اللقاء لكل محبي الفريقين في أوروبا والعالم العربي، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواجهة قوية في سانتياجو برنابيو

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، حيث يطمح الفريق الإسباني لتقديم أداء يليق بتاريخه الأوروبي بعد خروجه من الدور ربع النهائي الموسم الماضي على يد آرسنال، إضافة إلى محاولته التعافي من بعض النتائج السلبية في الدوري المحلي، آخرها الخسارة أمام ريال مايوركا.

من جانبه، يسعى بايرن ميونخ لتحقيق نتيجة إيجابية على أرض المنافس، مستفيدًا من خبرة لاعبيه البارزين، وعلى رأسهم الإنجليزي هاري كين، الذي يمثل ورقة أساسية للفريق الألماني في محاولته لإزعاج دفاع ريال مدريد.

الريال تأهل إلى ربع النهائي بعد تجاوزه لمانشستر سيتي في ثمن النهائي، بينما نجح بايرن ميونخ في تخطي أتالانتا الإيطالي بسهولة، ليكون الصدام بين الفريقين مرتقبًا بكل قوة.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، في تمام الساعة التاسعة،مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

يمكن متابعة اللقاء الي سيجمع بين اللوس بلانكوس والفريق البافاريؤ عبر شاشة شبكة بي إن سبورتس المشفرة، تحديدًا على قناة BeIN Sports 1 HD، بالإضافة إلى إمكانية المشاهدة عبر تطبيق تود على الهواتف الذكية وربطه بشاشة التلفاز.