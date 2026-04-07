توقع نتيجة مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:26 مساءً - في قمة أوروبية مرتقبة، يلتقي ريال مدريد الإسباني مع بايرن ميونخ الألماني في مباراة الذهاب بدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا دور الـ 8 من التشامبيونز ليج، في مواجهة تحمل طابع القوة والإثارة بين عملاقي القارة.

يعتبر هذا اللقاء اختبارًا مهمًا للفريقين في مشوارهما القاري، حيث يسعى ريال مدريد للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لإحراز نتيجة إيجابية، بينما يطمح بايرن ميونخ لتحقيق نتيجة مرضية خارج ملعبه.

ويصل الفريقان إلى المباراة في حالة فنية جيدة، إذ سجل ريال مدريد 4 انتصارات وتعادلاً واحدًا في آخر خمس مباريات، في حين حقق بايرن ميونخ 4 انتصارات مقابل هزيمة واحدة في آخر خمسة لقاءات له.

ملعب مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو تعد فرصة للملكي لإظهار خبرته وسيطرته على مجريات اللعب، في مواجهة بايرن ميونخ الذي يعتمد على أسلوبه الهجومي القوي والضغط العالي، ما يجعل المباراة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا بين قوة دفاع ريال مدريد وخبرة بايرن في المباريات الأوروبية.

من الناحية التاريخية، تشهد المواجهات الأخيرة بين الفريقين تكافؤًا واضحًا، حيث فاز كل فريق مرة واحدة في آخر ثلاث لقاءات بينهما، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

بطاقة مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

التاريخ: الثلاثاء 7 أبريل 2026

التوقيت: 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: beIN Sports 1

المعلق: علي سعيد الكعبي.

توقعات نتيجة لقاء ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

فوز المرينجي: 42%

فوز البافاري: 33%

التعادل: 25%.

ويشير التوقع الأكثر ترجيحًا إلى فوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، حيث يُتوقع أن يعتمد على الهجمات السريعة والتحكم بإيقاع المباراة، في حين سيحاول بايرن ميونخ استغلال الفرص المبكرة لزعزعة استقرار أصحاب الأرض.