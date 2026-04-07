داخل كنيسة القديسة دميانة.. رئيس جامعة كفر الشيخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:26 مساءً - في لفتة تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية، قام الدكتور "يحيى عيد" رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بزيارة كنيسة القديسة دميانة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

صور رئيس جامعة كفر الشيخ في كنيسة القديسة دميانة

خلال الزيارة، قدم رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة إلى نيافة الأنبا "ماركوس"، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة.

وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

إشادة رئيس جامعة كفر الشيخ بدور كنيسة القديسة دميانة

أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ عن خالص تهانيه لكافة أبناء الشعب المصري بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، كما أشاد بالدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة في دعم التماسك المجتمعي والحفاظ على وحدة النسيج الوطني، مؤكداً أن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.

وأكد الدكتور يحيى عيد أن المصريين يمثلون نسيجاً واحداً يجمعهم هدف مشترك نحو بناء دولة قوية ومستقرة، مشيراً إلى أن الأعياد الدينية، سواء للمسلمين أو المسيحيين، هي مناسبات وطنية تعكس عمق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين أبناء الشعب.