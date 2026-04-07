أتفرج مجانا بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:26 مساءً - تعرفي على كيفية المشاهدة الكاملة لمباراة القمة الأوروبية المرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، المقررة مساء اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

صدام العمالقة.. ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في سانتياجو برنابيو

يستضيف نادي ريال مدريد الملكي فريق بايرن ميونخ على ملعبه التاريخي ملعب سانتياجو برنابيو في مواجهة كلاسيكية متجددة تجمع بين أكثر الأندية تتويجاً باللقب. يدخل ريال مدريد اللقاء بجاهزية عالية بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادلاً واحداً في آخر 5 مباريات خاضها.

من جانبه، يدخل العملاق البافاري المواجهة بطموح كبير للعودة بنتيجة إيجابية من قلب مدريد، ممتلكاً سجلاً قوياً في لقاءاته الأخيرة بـ 4 انتصارات مقابل خسارة وحيدة. وتعد هذه المباراة تكراراً للمواجهات التاريخية التي دائماً ما تتسم بالإثارة والندية العالية.

بتوقيت جميع البلدان موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

09:00 مساءً: بتوقيت القاهرة، والقدس، والخرطوم.

10:00 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة، والدوحة، وعمان، وبغداد.

11:00 مساءً: بتوقيت دبي، وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تُنقل أحداث المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم تخصيص القناة التالية لنقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق beIN CONNECT أو منصة TOD، واللذان يوفران تغطية شاملة وبجودة عالية للمشتركين في باقة الرياضة.