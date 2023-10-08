على البث المباشر فضيحة دينية من العيار الثقيل لمفسر أحلام سعودي شهير اتصلت به فتاة لتفسير حلمها فطلب منها هذا الشيء الفاحش ووافقت.. صادم!!

انت الان تتابع خبرعلى البث المباشر فضيحة دينية من العيار الثقيل لمفسر أحلام سعودي شهير اتصلت به فتاة لتفسير حلمها فطلب منها هذا الشيء الفاحش ووافقت.. صادم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم توثيق مقطع فيديو يظهر فيه مفسر أحلام وهو يتقدم لخطبة فتاة تطلب منه تفسير أحلامها في بث مباشر على تطبيق "تيك توك".

قام مفسر الأحلام في الفيديو المتداول بالتحدث إلى الفتاة قائلاً: "تسمحي لي أن أتقدم لخطبتك عن طريق ولي أمرك".وطرحت الفتاة عليه سؤالاً قائلة: "هل أنت متزوج؟"، فأجاب قائلاً: "أنا متزوج ولي أن أعدد"

وعندما أعربت الفتاة في الفيديو عن عدم قبولها للتعدد، رد عليها قائلاً: "التعدد مصدر سعادة لكِ، هذه فرصة من الفرص التي يجب عليكِ استغلالها".واستفسرت الفتاة عن منطقة إقامة المفسر، فأشار إلى أنه يعيش في منطقة ريفية جميلة جداً تقع بين الرياض والقصيم، ووصفها بأنها جميلة للغاية.

وسأل مفسر الأحلام عن ولي أمر الفتاة، فأجابته قائلة إن والدها متوفي وأن ولي أمرها هو الله، فأشار المفسر إلى أنه يمكنهما توثيق عقد النكاح مباشرة من المحكمة إذا كانت المحكمة تسمح بذلك.وأوضح المفسر أنه يعمل في مهنة رعاية الأغنام وأن مؤهلاته العلمية هي "أولى ابتدائي"، وأنه مستعد لتعلم أي مهارات تحتاجها الفتاة بعد الزواج في غضون 6 أشهر فقط.

قالت الفتاة لمفسر الأحلام، "أحببتك حقًا"، عندما أخبرها بتفسير حلمها الذي يشير إلى زواج سعيد وإنجاب أطفال، فرد المفسر قائلاً: "إن الله يحبك لأنك إنسانة محترمة، وأنتِ تحبين فقط الأشخاص الطيبين لأنكِ طيبة بطبيعتك"، ثم طلب منها أن ترسل شروطها على صفحته في السناب شات أو تيك توك، وأوضح لها أنه في الستينات من العمر وأنه يقترب من السبعين.في نهاية المحادثة، اندلعت ضحكاتهما معًا، عندما قالت له "أرغب في شخص متفتح يرتدي الشورتات معي"، وأعرب المفسر عن موافقته وأنه يعتبر كل شيء جائزًا بالنسبة له، وأشاد بصفاتها الحميدة في الأخلاق والتصرفات والكلام المنظم.