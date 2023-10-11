تحذير خطير للنساء.. احذروا استخدام هذه المواد في المكياج بسبب أضرارها السرطانية (تعرفي عليها الآن)

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رياض - احمد صلاح - اختيار مزيل المكياج المناسب لنوع البشرة الخاص بك يمكن أن يكون مهمًا للحصول على نتائج فعالة وتجنب أي تهيج أو تأثير سلبي. هنا بعض النصائح لاختيار المزيل المناسب بحسب ما نشره موقع هيلثي.

قبل أن تبدأي في البحث عن مزيل المكياج، يجب عليكِ معرفة نوع بشرتك. هل لديكِ بشرة جافة، دهنية، مختلطة، أو حساسة؟ هذا سيساعدكِ في اختيار المنتج الملائم لاحتياجات بشرتك.ابحثي عن المكونات اللطيفة: ابحثي عن مزيل المكياج الذي يحتوي على مكونات لطيفة وغير مهيجة. تجنبي المنتجات التي تحتوي على الكحول القوي أو العطور الصناعية، حيث يمكن أن تسبب تهيجًا للبشرة الحساسة.

اختاري المناسب لنوع البشرة: اعتمدي على تركيبة مزيل المكياج التي تناسب نوع بشرتك. على سبيل المثال، إذا كان لديكِ بشرة دهنية، فقد ترغبين في استخدام مزيل المكياج المائي غير الدهني أو المنظف الذي يساعد على تنظيف الزيوت الزائدة. أما إذا كانت بشرتك جافة، فضلي استخدام مزيل المكياج الذي يحتوي على مكونات مرطبة.