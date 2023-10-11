انت الان تتابع خبر مواطن سعودي تزوج 12 أمرأة يحكي قصته التي لا تخطر على البال...التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - روى أبو إبراهيم الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفكاهيته ومظهره اللافت بإطلالة الفارس، قصة بره بوالدته ونصيحته الرجال بالتعدد حيث تزوج 12 مرة وعلى ذمته الآن 4 نساء، لكنه يعيش في سعادة كبيرة حسبما أكد.وخلال لقائه مع قناة mbc في أسبوع ظهر أبو إبراهيم ممسكاً بلجام حصانه ومتحصناً بسيفه ومظهر الفارس، والابتسامة العريضة لا تفارق وجهه، ما يجعلك لم تتخيل أنه يعيش في عصرنا الحالي. وقال أبو إبراهيم من قرية الحفير شمال السعودية، إن الرجل الذي يعيش وعلى ذمته واحدة “مسكين”، مؤكداً أن التعدد يجعل الرجل يشعر بالشباب والسعادة.

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وأكد أن الحياة مع أربع زوجات لا تسبب مشاكل، مشيراً إلى أن المشاكل تأتي من الإنسان وليس الحريم وكثرتهم.

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سبب بره الشديد بوالدته

كما تحدث أبو إبراهيم عن قصة بره بوالدته وهو ما اشتهر به مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو يكشف بره الشديد بها ورغم كثرة زوجاته إلا أنه ينام يومياً عندها ويترك نسائه.

وقال أبو إبراهيم، إنه يعتني بوالدته لأنها مريضة وتعاني من فقدان في الذاكرة منذ خمس سنوات، مشيراً إلى أنها كانت تدعي له بكثر ة النساء والزواج.