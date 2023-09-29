سعودية تُثير ضجة وماوجده الاطباء بداخلها كان صــادم واغرب شيء على الاطلاق!..اتفرج الصدمة

الرياض - محمد الاطلسي - تمكن أطباء جراحة النساء والولادة في مستشفى الولادة والأطفال بنجران، من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 41 عامًا تعاني من آلام مزمنة في البطن والتهابات متكررة أثرت على حالتها الصحية والعامة.

صحة نجران، أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص لحالة المريضة، اتضح وجود ورم ليفي بجدار الرحم، ويتطلب التدخل العلاجي اللازم حيث تمَّ إجراء العملية و نجح الأطباء في استئصال الورم الذي يتراوح مقاسه ما بين ( 15-16) سم بوزن 2 كيلو جرام، وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، واستغرقت العملية خمس ساعات، وتلقت المريضة الرعاية الصحية اللازمة في أقسام التنويم، ثم غادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

تجدرُ الإشارة إلى أن عدد العمليات بلغ 1236 عملية، منها 338 عملية لجراحة اليوم الواحد، فيما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 12442 فحصًا، وذلك خلال الربع الأول من العام 2023م.