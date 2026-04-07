نعرض لكم الان تفاصيل خبر «تنمية التجارة» تبحث تعزيز التعاون مع المنطقة الحرة ببورسعيد لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:52 مساءً - محمد أحمد _ استقبل الدكتور محمد عوض إبراهيم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وفدًا من الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة، رئيس الغرفة، وذلك في إطار جهود الجهاز لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة الخدمات التجارية والرقمية على مستوى الجمهورية.

وشهد اللقاء بحث إعداد بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تطوير مكتب السجل التجاري بمقر الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى جانب إنشاء مركز متطور لخدمات السجل التجاري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والتجار.

كما ناقش الجانبان، آليات دعم وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات التجارية، وتطوير نظم العمل بما يتماشى مع أحدث التقنيات، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وربطها بالمنصات الإلكترونية.

وتطرق الاجتماع، إلى سبل تحقيق التكامل الفني وتبادل البيانات بين الجهاز والغرفة التجارية، بما يتيح التحقق الإلكتروني من الشهادات والمستندات، ويعزز موثوقية المنظومة، ويسهم في الحد من التلاعب أو التزوير.

كما تم بحث فرص التعاون مع الجهاز التنفيذي لتنظيم وإدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بما يدعم التنسيق بين الجهات المعنية ويعزز مناخ الأعمال والاستثمار داخل المحافظة.

وأكد اللقاء أهمية التوسع في استخدام خدمات السجل التجاري عبر منصة “مصر الرقمية”، إلى جانب دراسة إتاحة خدمات الغرفة التجارية على المنصة، في ضوء التكامل القائم مع منظومة السجل التجاري، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال.

تابعنا على | Linkedin | instagram

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استحداث خدمات مشتركة جديدة، خاصة في مجال الاستعلام الإلكتروني عن بيانات السجل التجاري، بما يعزز سرعة ودقة تداول المعلومات، ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة خدمات حكومية متكاملة وذكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تنمية التجارة» تبحث تعزيز التعاون مع المنطقة الحرة ببورسعيد لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.